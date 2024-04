Apple TV+ ha diffuso il trailer di Hollywood Con Queen

Apple TV+ ha presentato via Cinefilos.it il trailer di Hollywood Con Queen , la nuova docuserie in tre parti che racconta l'incredibile storia di una delle più grandi truffe di Hollywood, in arrivo l'8 maggio.

Una misteriosa figura soprannominata "Con Queen" impersona le donne più potenti dell'industria dello spettacolo, attirando ignare vittime in Indonesia con la promessa di un'opportunità di carriera che cambierà la loro vita. I malcapitati caduti nella trappola della "Regina della truffa" investono ingenuamente le proprie finanze personali alla ricerca di una grande occasione, mentre vengono sfruttati e trascinati in un perverso gioco psicologico che si estende a tutto il mondo. La truffa attira l'attenzione del giornalista investigativo veterano Scott Johnson di The Hollywood Reporter e dell'investigatrice privata Nicole Kotsianas, ex K2 Integrity, che si mettono sulle tracce della verità, scoprendo una storia più strana di quanto potessero immaginare.



Hollywood Con Queen è stato realizzato dal premio Emmy Chris Smith e da Library Films, il team creativo autore anche di titoli come "Tiger King", della docuserie sul surf "100 Foot Wave", "Fyre", "Bad Vegan", "Operation Varsity Blues" e altri ancora.