Il weekend di Dazn: tennis, calcio femminile free e... una sorpresa

Partitona al San Mamés

Per il calcio femminile è il momento della finale della Women’s Champions League, disponibile su Dazn anche in modalità gratuita, con il commento in italiano di Gabriele Giustiniani e Marta Carissimi. Sabato 25 maggio, alle 18, Barcellona e Lione si sfideranno al San Mamés di Bilbao per conquistare il titolo europeo. Il Barcellona è alla quarta finale consecutiva nonché la quinta in sei stagioni, mentre il Lione, all'11ª finale, vanta otto titoli, l'ultimo dei quali conquistato nel 2022. In vista del big match, Alexia Putellas - tra le più note calciatrici a livello mondiale, con due Palloni d’Oro in bacheca e fresca di rinnovo con il Barça fino al 2026 – ha rilasciato un’intervista a Dazn, disponibile in app, in cui condivide l'attesa per la sfida contro le francesi, che hanno sconfitto le blaugrana nelle finali del 2019 e del 2022.

La curiosità

Tutto esaurito, poi, all’Allianz Mico di Milano sabato 25 maggio per lo Stihl Timbersports World Trophy, lo spettacolare campionato del mondo dei taglialegna, in diretta streaming su Dazn alle 18, anche in modalità gratuita. I migliori 10 atleti europei, vincitori dei rispettivi campionati nazionali dello scorso anno, e i rappresentanti delle nazioni leader in questo sport (Australia, Nuova Zelanda, Canada e Stati Uniti) si sfideranno in una competizione ad eliminazione diretta. Per ogni round, il più veloce a completare le quattro discipline previste passerà al turno successivo, fino a contendersi il titolo. Tra gli sfidanti anche l'italiano Andrea Rossi.