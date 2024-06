Disney+ celebra la vittoria di due Nastri d’Argento per I Leoni di Sicilia

Disney+ celebra la vittoria di due Nastri d’Argento nella categoria Grandi Serie 2024 per I Leoni di Sicilia. La serie originale italiana diretta da Paolo Genovese ha ottenuto infatti i premi come Miglior Serie Drama e Miglior Attore Protagonista. La categoria Miglior Serie Drama premia il regista Paolo Genovese, la produzione di Compagnia Leone Cinematografica e Lotus Production – una società di Leone Film Group, la sceneggiatura di Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e il cast. Il premio Miglior Attore Protagonista è stato assegnato invece a Michele Riondino.



“Sono entusiasta per questa vittoria ai Nastri d’Argento de I Leoni di Sicilia”, ha affermato Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italia. “Il mio ringraziamento va prima di tutto ai Giornalisti Cinematografici Italiani per questi importanti riconoscimenti, al regista Paolo Genovese per aver dato vita a questo progetto ambizioso e di altissima qualità e a Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo che con il loro lavoro di scrittura sono riusciti a dare ulteriore luce al prezioso lavoro di Stefania Auci. Rivolgo poi i miei complimenti a Michele Riondino per il premio e ringrazio Miriam Leone, tutto il cast e la crew, Alessandro Saba, Head of Original Production, e le altre persone che hanno lavorato al progetto in Disney, Compagnia Leone Cinematografica e Lotus Production che hanno reso unica questa serie. Infine il mio grazie va ovviamente a tutto il pubblico che ha accolto questa serie con immenso calore rendendola un altro grande successo”.



“Siamo felicissimi per questo importante riconoscimento per la nostra serie e per il protagonista Michele Riondino”, ha dichiarato Federico Scardamaglia, produttore per Compagnia Leone Cinematografica. “Ringraziamo il sindacato dei giornalisti per il Nastro come Miglior Serie Drama e Disney per aver creduto in questa storia profondamente italiana e averla portata in tutto il mondo con grande successo”.



“Siamo orgogliosi per questo prestigioso riconoscimento reso possibile da un grande lavoro di squadra”, hanno affermato Raffaella e Andrea Leone, Ceo di Lotus Production.“Ringraziamo Paolo Genovese che è stato un direttore d’orchestra incredibile, Disney che ha accolto il progetto e lo ha accompagnato in ogni fase e i nostri partner di Compagnia Leone per aver condiviso questa avventura.”



La cerimonia di premiazione dei Nastri d’Argento per le Grandi Serie avverrà questa sera, sabato 1° giugno, presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli.