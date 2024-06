House of the Dragon: Il 16 giugno Westeros prende vita al Castello Sforzesco di Milano

Un indimenticabile viaggio a Westeros, tra DJ set, cosplayer, quiz, photo opportunity, giochi a squadre - ovviamente Verdi contro Neri, per una notte speciale dedicata a tutti i fan dell’universo creato da George R. R. Martin. In attesa della nuova stagione di House of the Dragon, la serie HBO e Sky Exclusive ambientata 200 anni prima degli eventi de “Il Trono di Spade” dal 17 giugno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW (per la prima volta da subito in italiano, anche se sarà ovviamente disponibile anche in versione originale sottotitolata), il 16 giugno dalle 22.30 sul Castello Sforzesco di Milano svetteranno gli stendardi dei Neri e dei Verdi, le fazioni dei Targaryen in guerra per il Trono nei nuovi episodi della serie, per un imperdibile evento gratuito previa registrazione che culminerà con la proiezione, in contemporanea con gli Stati Uniti, del primo episodio dell’attesissima seconda stagione della saga tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin.