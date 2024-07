Time Bandits, ecco il trailer della comedy live-action con Lisa Kudrow

Apple TV+ ha svelato via Cinefilos.it il trailer della nuova comedy in live-action Time Bandits, primo adattamento televisivo dell'omonimo film cult. Creata per la televisione da Jemaine Clement ("Flight of the Conchords"), Iain Morris ("The Inbetweeners") e Taika Waititi ("Reservation Dogs") e prodotta per Apple TV+ da Paramount Television Studios, Anonymous Content's AC Studios e MRC.