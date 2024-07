Familia de medianoche - Emergenze notturne, le prime immagini della nuova serie

Apple TV+ ha svelato via Cinefilos.it le prime immagini di Familia de medianoche - Emergenze notturne , la nuova serie ideata dalla showrunner e regista Natalia Beristáin e creata per la televisione da Julio Rojas e Gibrán Portela, vincitore dell'Ariel Award, e prodotta da Juan de Dios Larraín e Pablo Larraín. Il medical drama, composto da dieci episodi della durata di un'ora ciascuno, farà il suo debutto il 25 settembre con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 20 novembre.

Familia de medianoche - Emergenze notturne notturne vanta un cast e una troupe interamente ispanici, guidati dal vincitore dell'Ariel Award Joaquín Cosío (”Narcos: Mexico“), Renata Vaca (”Dale Gas“), Diego Calva (”Babylon“) e Sergio Bautista, con la partecipazione speciale del vincitore del Premio Goya Óscar Jaenada (”Hernán“) e di José María de Tavira (”Il candidato"), Itzan Escamilla (“Élite”), Mariana Gómez (“La regina del flow”), Dolores Heredia (“Capadocia”) e la candidata all'Oscar® Yalitza Aparicio (“Roma”).

Ispirato all'omonimo documentario pluripremiato, Familia de medianoche - Emergenze notturne segue Marigaby Tamayo (Vaca), ambiziosa e dotata studentessa di medicina durante ii giorno, che passa le sue notti a salvare vite umane in una Città del Messico tentacolare, contrastata e affascinante, a bordo dell'ambulanza privata della sua famiglia. Insieme al padre Ramón (Cosío) e ai fratelli Marcus (Calva) e Julito (Bautista), Marigaby serve una popolazione di milioni di persone affrontando emergenze mediche estreme per guadagnarsi da vivere.



Familia de medianoche - Emergenze notturne è prodotta per Apple TV+ da Fremantle e Fabula. La serie è prodotta da Juan de Dios Larraín e Pablo Larraín attraverso Fabula, la società di produzione del film premio Oscar® “Una donna fantastica”. Ángela Poblete e Mariane Hartard sono i produttori esecutivi insieme a Natalia Beristáin. Rodrigo Herranz, Christian Vesper, Luke Lorentzen, Kellen Quinn, Josh Braun e Jonathan Bouzali sono anche produttori esecutivi. Il progetto segna la seconda collaborazione tra Apple TV+, Fremantle e Beristáin, che in precedenza ha diretto gli episodi della serie Apple Original “The Mosquito Coast”.