Nuovo trailer per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2

Svelato oggivia Cinefilos.it il trailer finale della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere . Le nuove immagini mostrano la Terra di Mezzo in preda alla discordia seminata da Sauron, e l’inganno e la manipolazione che portano alla creazione degli Anelli del Potere. Alleanze improbabili si forgiano nel fuoco, e le vere amicizie sono messe alla prova. I pericoli non sono più celati dall’ombra, ma scivolano verso la luce. Decisioni importanti spettano ai regni di Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor e alle terre intermedie, mentre la sicurezza e la pace di questi regni sono in bilico.

Questa seconda stagione racconta dell’atteso assedio di Eregion, una battaglia decisiva nella storia della Seconda Era della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien, dalla quale non tutti riescono a sopravvivere. I vessilli sono alti, e la guerra devastante contro Sauron è appena cominciata.

I primi tre episodi della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere saranno disponibili in anteprima il 29 agosto 2024, seguirà poi un episodio a settimana sino all'emozionante finale di stagione, il 3 ottobre 2024.

Nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Partendo dalla portata epica e dall’ambizione della prima stagione, questo nuovo capitolo immerge anche i personaggi più amati e vulnerabili in una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull’orlo del baratro. Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi... mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto... restare uniti gli uni agli altri.