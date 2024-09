Lioness: trailer della seconda stagione

Paramount+ ha presentato oggi via Cinefilos.it il trailer dell'attesissima seconda stagione di Lioness, il thriller di spionaggio del candidato all'Oscar Taylor Sheridan. La seconda stagione, composta da otto episodi, sarà trasmessa in anteprima domenica 27 ottobre, con due episodi, esclusivamente su Paramount+ negli Stati Uniti e nei mercati internazionali in cui il servizio è disponibile.