Sky, sempre più tennis: anche il Six Kings Slam!

Il tennis su Sky non si ferma mai. E così l'emittente satellitare ha acquisito anche i diritti per la trasmissione del prestigioso torneo Six Kings Slam 2024 , in programma a Riyadh (Arabia Saudita) da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. Il grande evento mondiale sarà visibile in tutti i Paesi del Gruppo Sky - Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera - e vedrà la partecipazione delle più grandi stelle del tennis, i “Sei Re” Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafael Nadal , vincitore di 22 titoli Slam, in una delle sue ultime apparizioni prima del ritiro dall’attività agonistica. Il torneo-esibizione a eliminazione diretta prevede un montepremi di circa 1,5 milioni di euro per la partecipazione di ognuno dei sei tennisti, mentre al vincitore andranno quasi 4,5 milioni .

Oggi e nel prossimo futuro

In Italia il grande evento sarà trasmesso su Sky e in streaming su Now, con il canale Sky Sport Tennis (203) sempre acceso e una copertura di altissimo livello, editoriale e tecnologico. In più, torna il racconto attento della super squadra di giornalisti e talent, con studi live sempre più all’avanguardia. Ampia copertura anche su Sky Sport 24 e sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, su skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite di Sinner e della finale. Sky Sport è sempre più la Casa del Tennis, dove poter vivere le più belle sfide live da tutto il mondo: l’accordo si aggiunge infatti a quello quinquennale (dal 2024 al 2028), che consente la trasmissione di più di 80 tornei ogni anno tra Atp e Wta, con oltre 4.000 partite tra cui gli attesi appuntamenti di novembre con le Nitto Atp Finals di Torino (dal 10 al 17) e le Finals di Coppa Davis a Malaga (dal 19 al 24 novembre). Inoltre, appuntamento sempre in Arabia Saudita per le Wta Finals a Riyadh, dal 2 al 9 novembre, e le Next Gen Finals a Jeddah, dal 18 al 22 dicembre.