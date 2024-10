Slow Horses di Apple TV+ rinnovato per una sesta stagione

Apple TV+ , dopo il finale della quarta stagione, ha annunciato che l'acclamata serie di spionaggio " Slow Horses " avrà una sesta stagione, composta da sei episodi. La serie, vincitrice di Emmy e BAFTA, ha come protagonista il premio Oscar® Gary Oldman , che ha ricevuto nomination ai Golden Globe, agli Emmy e ai BAFTA per la sua straordinaria interpretazione dell'amato e irascibile Jackson Lamb. Il finale della quarta stagione di “Slow Horses” è stato trasmesso lo scorso 9 ottobre su Apple TV+.

«Il pubblico di tutto il mondo si è innamorato di “Slow Horses” e sono lieto che Gary Oldman guiderà questo cast stellare in un'altra avventura tagliente e ricca di azione», ha dichiarato Jay Hunt, direttore creativo per l'Europa di Apple TV+.

“Slow Horses” è stata celebrata come "senza dubbio la migliore serie di spionaggio vista in televisione", "uno spy thriller epico", "assolutamente brillante" e "dannatamente bello". Acclamata come “dark comedy divertente e più serrata dei bottoni della camicia macchiata di salsa di Lamb". La serie presenta “un mondo perfettamente realizzato, una sceneggiatura superba, un cast stellare sempre al top e grande azione”, uno show che “migliora sempre di più”. Tutte e quattro le stagioni di “Slow Horses” hanno ottenuto un punteggio Certified Fresh, due stagioni hanno ricevuto un rating del 100% su Rotten Tomatoes, mentre l'apprezzamento di pubblico e critica è andato in crescendo di stagione in stagione.

La sesta stagione vede gli Slow Horses in fuga, mentre Diana Taverner li trascina tutti in un gioco di ritorsioni e vendette ad alto rischio.