DMAX presenta: "I due Escobar"

Sbarca su DMAX (canale 52), venerdì 20 dicembre, a partire dalle 21:25, in esclusiva “I DUE ESCOBAR” CON LUIGI PELAZZA E MARCO CATTANEO”, l’atteso docu-film commentato dalle voci esperte del giornalista investigativo e autore tv Luigi Pelazza e il giornalista sportivo Marco Cattaneo. Il Programma sarà disponibile in live streaming e on demand su discovery+.

Il docu-film, scelto ufficialmente al Tribeca Film Festival e al Cinema de la Plage di Cannes, racconta come, mentre i cartelli della droga rivali si scontravano per le strade e il tasso di omicidi del paese raggiungeva il livello più alto al mondo, la nazionale di calcio colombiana intraprendeva un viaggio per creare una nuova immagine per la Colombia. Al centro di questo successo c'erano due uomini di nome Escobar: Andrés, il capitano ispiratore della Nazionale, e Pablo, il famigerato barone della droga che lanciò il fenomeno noto nel mondo criminale come ‘‘Narco-calcio”. Al 35° minuto della partita della squadra contro gli Stati Uniti, Andrés segnò un autogol, facendo perdere alla sua squadra l'opportunità di vincere il titolo e alla sua nazione la possibilità di trasformare la propria immagine sulla scena internazionale. Pochi giorni dopo, fu colpito da 12 proiettili e ucciso fuori da un bar in un sobborgo di Medellín. “I DUE ESCOBAR” analizza il docu-film e gli eventi misteriosi intorno alla tragica morte di Andrés Escobar attraverso i commenti dei due giornalisti esperti in materia.