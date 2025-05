Dazn for Business arriva in Italia: dalla B al Mondiale per Club, tutte le novità per gli utenti

Dopo il lancio in Francia e in Germania, anche in Italia arriva Dazn For Business. Si tratta del primo servizio di streaming sportivo di Dazn, riservato a bar e ristoranti. Una nuova offerta dedicata al segmento business-to-business che permetterà di far vivere il grande sport a un pubblico ancora più ampio. Con l’abbonamento Dazn For Business, i tifosi potranno seguire anche al bar o al ristorante il calcio che scalda le piazze italiane e i migliori eventi sportivi. Saranno disponibili in diretta: tutta la Serie B, lo spettacolo del calcio internazionale con la Liga spagnola e il meglio di quella portoghese, con tre partite della Liga Portugal per ogni turno di campionato, e dal 14 giugno anche il Mondiale per Club Fifa con tutte le 63 sfide in programma questa estate. Non solo, spazio anche al multisport con la Cev Volleyball Champions League, il finale di stagione 2024/25 del campionato italiano di basket con la Serie A (per cui Dazn possiede i diritti per tutta la stagione 2024/25, inclusi tutti i playoff) e i canali di Eurosport trasmessi su Dazn per seguire il tennis con l’edizione 2025 del Roland Garros e 2026 degli Australian Open, il ciclismo con il Tour de France e il Giro d’Italia, fino agli sport invernali con l'attesissimo appuntamento con i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026.