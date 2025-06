Dazn sbarca al Festival della Serie A di Parma: un playground, le iniziative al Teatro Regio e...

I riflettori sul Festival della Serie A si stanno per accendere a Parma e Dazn sarà tra i player presenti con un intervento dedicato al Teatro Regio ed experience speciali organizzate direttamente in piazza per gli appassionati di sport. Fino all’8 giugno, ecco il playground Dazn allestito in piazza Garibaldi dove sarà live la Fan Zone del Festival della Serie A. Il van personalizzato con la zona lounge sarà pronto ad accogliere i tifosi, tra contenuti video da rivivere su Dazn e momenti di gioco: dalle partite con Ea Sports Fc 25, alle sfide a calciobalilla e minibasket, passando per le azioni più emozionanti della stagione di Serie A raccontate tramite i contenuti originali di Dazn, interviste esclusive legate al Mondiale per Club e tanto altro ancora. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, sabato 7 giugno ci saranno alcuni volti noti della Dazn Squad: Massimo Ambrosini e Fabio Bazzani animeranno la mattinata con sfide e attività insieme ai tifosi, in programma dalle 11.30 alle 12.30, mentre nel pomeriggio, dalle 17 alle 18, Riccardo Mancini e Dario Mastroianni condurranno il workshop “Telecronista per un giorno”, un momento per appassionati, aspiranti cronisti e semplici curiosi di scoprire i segreti del mestiere e mettersi alla prova. Ad animare la Fan Zone, anche Ilaria Limelli, creator che trasforma il calcio in storie digitali con passione e autenticità.