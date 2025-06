Dazn lancia “Undisputed", lo spot del Mondiale per Club, trasmesso gratis in tutto il mondo

Monta l'attesa

Sulle note dell’iconico brano “Don't Sweat the Technique” di Eric B. & Rakim, lo spot vuole accendere la curiosità degli appassionati di sport di tutto il mondo. Suárez sfoggia un paradenti dedicato alla città uruguaiana Salto e Cavani viene definito «El Matador». Con la tensione che sale alle stelle, i giocatori entrano nello stadio, prima che Kane e Haaland si sfidino faccia a faccia e la partita abbia inizio, mentre ci si domanda: chi sarà l’indiscusso campione? Pete Oliver, Ceo Growth Markets di Dazn, commenta: «Siamo entusiasti di collaborare con la Fifa per questo evento storico, durante il quale, per la prima volta nella storia, i fan di tutto il mondo si sintonizzeranno su Dazn a giugno e luglio per vedere un club incoronato campione indiscusso del mondo». Il lancio della campagna segue il recente annuncio da parte di Dazn in Italia delle novità messe in campo per il Mondiale per Club 2025, tra nuovi show live esclusivi, special guest d’eccezione come il Profeta Hernanes e upgrade di funzionalità tecnologiche dell’app che accompagneranno i tifosi in questa nuova ed entusiasmante competizione. Il Mondiale per Club è in programma da sabato 14 giugno fino a domenica 13 luglio e sarà ospitato dagli Stati Uniti, in 12 sedi e 11 città. Il formato ampliato prevede 32 squadre, tra cui Juventus e Inter. Tutte le 63 partite saranno trasmesse gratuitamente, in tutto il mondo, solo su Dazn.