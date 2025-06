Mondiale per Club, si comincia: dal 14 giugno, 63 partite in diretta gratis su Dazn

Ci siamo, l’attesa per il Mondiale per Club Fifa 2025 è finita: da sabato 14 giugno, tutte le 63 partite dell’esclusivo torneo saranno trasmesse a livello globale, in quasi 20 lingue e gratuitamente, solo su Dazn. La competizione prende ufficialmente il via con la cerimonia di apertura e la partita inaugurale tra l’Inter Miami di Leo Messi e l’egiziana Al-Ahly : appuntamento all’Hard Rock Stadium di Miami nella notte tra il 14 e il 15 giugno alle 1.15 in Italia . Per entrare nel clima dell’attesissima competizione, in cui 32 tra i club migliori al mondo - provenienti da 20 nazioni e sei confederazioni Fifa - si affronteranno in 11 città degli Stati Uniti, da Miami a New York fino al 13 luglio, quando sarà annunciato il nuovo campione del mondo, l’app di Dazn si anima con contenuti inediti.

Parola agli esperti

Gli appassionati potranno scoprire le testimonianze delle grandi Legend di Serie A, come Christian Vieri, Fabio Cannavaro, Leonardo Bonucci, Ciro Ferrara, Massimo Ambrosini e tanti altri ancora, il loro punto di vista esclusivo sul Mondiale per Club e le emozioni e ambizioni di un torneo che unisce il fascino della novità al prestigio internazionale. Tra ricordi ed esperienze personali, i volti storici del grande calcio offrono uno sguardo che intreccia passato e futuro. Si parla del talento necessario per vincere e della giusta dose di entusiasmo, motivazione e fiducia, dell’importanza dello spirito di squadra e dell’orgoglio di indossare la maglia della propria squadra del cuore. Vieri tesse le lodi dell’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez, Ambrosini si perde nei ricordi del Mondiale per Club vinto nel 2007 e sottolinea il valore di un gruppo unito, concetto ribadito da Ferrara e Zambrotta. Anche Panucci ricorda i Mondiali per Club passati, tra l’emozione della vittoria con il Real Madrid e l’amarezza delle sconfitte col Milan, mentre Cristian Brocchi parla di motivazione e Bonucci esorta il club bianconero a mettercela tutta per conquistare il trofeo.

Puntare sempre al top

Secondo Vieri, «Lautaro è tra i primi 5 o 6 al mondo e lo sta dimostrando. Sa far gol e sa giocare anche per la squadra. Il calcio è cambiato e attaccanti così sono fondamentali». Il Mondiale per Club? «È un torneo nuovo, c’è grande attesa - spiega Cannavaro -. Tutti vorranno vincere questa edizione perché è la prima. Il calcio in America è cresciuto molto, dal punto di vista organizzativo sono all’avanguardia». «È una competizione che la Juve deve provare a vincere - dice Bonucci -, perché se indossi quella maglia devi sempre puntare al massimo. Vincere il Mondiale porterebbe entusiasmo e fiducia, per provare a ricostruire un nuovo ciclo». Per Ferrara, «l'assenza di Bremer ha pesato tanto quest’anno per la Juventus, è un difensore che fa la differenza. Acerbi ha avuto una crescita esponenziale nel suo periodo all’Inter. È merito suo, ma anche di una compattezza di squadra che gli ha sempre permesso di ben figurare». Ambrosini torna indietro nel tempo: «Il Mondiale per Club vinto nel 2007 lo ricordo come uno dei momenti più belli, sereni e coinvolgenti della mia vita sportiva. Eravamo un gruppo molto unito e avevamo una base molto solida, costruita negli anni. Ora non ci sono tanti esempi di questo tipo, ma penso sia un qualcosa a cui le società odierne dovrebbero ambire». Questa competizione sarà molto simile a un vero Mondiale - aggiunge Zambrotta -. Bisogna cercare soprattutto di fare gruppo, perché per un mese si sta insieme tutti i giorni. Questo è stato proprio il nostro segreto nel 2006».

Motivazioni fondamentali

Altre dichiarazioni, a partire da Nelson Dida: «Bisogna sempre stare attenti e non si possono sottovalutare le squadre meno conosciute, che hanno comunque molte motivazioni e spesso anche un buon livello tecnico. Non ci si può mai rilassare in una competizione così». Panucci: «Per capire quanto è bello vincere, bisogna perdere. I due Mondiali per Club persi con il Milan per me sono stati molto importanti, perché ho capito quanto fa male perdere. Proprio per questo motivo quello vinto con il Real Madrid è stato qualcosa di speciale, che tutt'ora mi porto nel cuore». Roberto Donadoni: «Quello del centrocampista è un ruolo fondamentale. I centrocampisti dell’Inter si conoscono benissimo tra loro perché giocano insieme da tantissimo tempo. È bello vedere quando un giocatore si adatta a fare anche qualcosa di diverso, perché vuol dire che c'è lo spirito giusto. Se un giocatore sa fare solo un ruolo, significa che ha dei limiti». Brocchi: «In questo torneo la cosa più complicata sarà trovare le giuste motivazioni. Carlo Ancelotti giustamente ci diceva che non deve essere l'allenatore a tirar fuori le motivazioni per vincere un trofeo, perché la vittoria di un trofeo rappresenta l'obiettivo massimo per ogni calciatore».

Squadre, date, orari: tutte le info

Le italiane in corsa, Inter e Juventus, esordiranno nella notte tra il 17 e il 18 giugno: i nerazzurri affronteranno il Monterrey alle 3 (ora italiana) mentre i bianconeri, alla stessa ora del giorno successivo, giocheranno contro l’Al Ain. Il 21 giugno alle 21 ci sarà Inter-Urawa, con Juventus-Wydad Casablanca prevista alle 18 del 22. E poi la grande serata del 26 giugno, che vedrà sfidarsi Inter e River Plate alle 3, Juventus e Manchester City alle 21. Ogni partita avrà il commento in italiano della Dazn Squad, a partire dal racconto della sfida inaugurale di Edoardo Testoni. Ad accompagnare i tifosi nei match della fase a gironi, grandi novità, con nuove feature tecnologiche, ospiti d’eccezione e un palinsesto ricchissimo: da Diletta Leotta che esordisce alla conduzione di Club World Cup Show a Gollywood - Uno Show Mondiale, il Morning Show condotto da Marco Russo con Federica Zille e Barbara Cirillo e tanto altro ancora. Dazn sarà il punto di riferimento del calcio internazionale: un’app sempre accesa, in oltre 200 mercati, con una programmazione mai vista per una copertura eccezionale e un accesso senza precedenti ai tifosi di calcio globali.