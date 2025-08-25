Dazn e Alkemy insieme per il lancio di MyClubPass

Dazn, piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo, ha scelto Alkemy BX, l’area di Alkemy dedicata a design, creatività e produzione, per raccontare MyClubPass, la nuova offerta dedicata ai tifosi, che ha fatto il suo debutto in occasione della stagione 2025/26 di Serie A. Scelta a seguito di una gara, Alkemy BX firma la creatività, lo sviluppo e la produzione della campagna integrata per MyClubPass di Dazn, il nuovo piano pensato per i tifosi che desiderano guardare esclusivamente la propria squadra del cuore di Serie A, con una formula dedicata in un solo Pass. Il concept creativo della campagna prende vita da un’intuizione tanto semplice quanto straordinaria: in un calcio moderno sempre più guidato da dati, tattiche e tecnologia, il tifo rimane un’esperienza autentica e profondamente istintiva. Quello di chi segue la propria squadra è uno sguardo innamorato, che difficilmente accetta sfumature e interpreta ogni episodio con la forza della passione. Quando ami davvero, vedi solo quello che vuoi vedere. E in questo sta tutta la magia del tifo. “Vedi solo quello che vuoi vedere” è il razionale che dà forma a questa visione: un inno a chi vive il calcio come una fede assoluta, capace di filtrare e reinterpretare la realtà con lo sguardo di chi ama e supporta solo il proprio club. Con MyClubPass, Dazn intende celebrare questa dedizione assoluta, offrendo un’esperienza su misura per chi sceglie di seguire ciò che conta davvero: la propria squadra del cuore. È una dichiarazione d’amore per chi vive il calcio in modo viscerale, trasformando ogni partita in un rito e ogni azione in uno spettacolo.