Domenica 7 settembre su Sky Sport: ascolti da record!

Ottimi ascolti per tennis, motori e basket nella grande domenica di sport su Sky. Il 7 settembre è stato un giorno importante per la Casa dello Sport: sono stati infatti un milione 542 mila gli spettatori medi in total audience (il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go) per la finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - con 2 milioni 762 mila contatti unici (il dato non include le visioni su Sky Go), il 9,2% di share tv (con Sky Go) e un picco di un milione 720 mila spettatori (no Sky Go) alla fine del secondo set. Il match vinto dallo spagnolo è stato il quarto miglior ascolto di sempre per una partita di tennis su Sky. Nella domenica non stop di Sky anche i motori. Il Gran Premio d’Italia di F1 a Monza che ha visto trionfare Max Verstappen - in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in chiaro su TV8 - ha fatto registrare 3 milioni 75 mila spettatori medi in total audience (con Sky Go) e 5 milioni 747 mila contatti unici (senza Sky Go), con il 23,1% di share tv, incluso Sky Go. In particolare, Il GP è stato seguito da un milione 37 mila spettatori medi in total audience su Sky, con un milione 822 mila contatti unici e il 7,2% di share tv. Su TV8 sono stati 2 milioni 36 mila gli spettatori medi in total audience, con 4 milioni 54 mila contatti unici e il 15,6% di share tv.