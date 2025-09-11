I grandi derby a settembre su Dazn

Quello di settembre su Dazn sarà un mese interamente dedicato al fascino delle grandi rivalità calcistiche. Ogni weekend i tifosi potranno vivere i grandi derby che hanno scritto la storia del calcio e che continuano ad accendere la passione e le emozioni nelle città e negli stadi italiani e spagnoli. Si comincia sabato 13 settembre alle 18 con il Derby d’Italia, Juventus-Inter, una sfida che va oltre i confini sportivi e rappresenta da sempre uno dei momenti più attesi della stagione di Serie A. Il match, in esclusiva su Dazn, è commentato da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, pronti a guidare i tifosi nei 90 minuti di cardiopalma. Dal campo, Diletta Leotta presenterà il primo big match della stagione insieme a due volti iconici: Bobo Vieri e Luca Toni.