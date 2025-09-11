Atletica: i Mondiali di Tokyo in diretta su Dazn tramite Eurosport

Nove giorni di gare, adrenalina e talento: la città di Tokyo si prepara a diventare il cuore pulsante dei Mondiali di atletica leggera. La competizione, in programma dal 13 al 21 settembre, sarà visibile su Dazn tramite i canali Eurosport e ogni appassionato potrà vivere le fasi della manifestazione, dalle batterie di qualificazione alle finali, immergendosi in sfide che promettono emozioni intense e un livello tecnico senza precedenti. L’Italia, infatti, arriva con la delegazione più ampia della sua storia: 90 atleti in corsa, tra campioni affermati e volti emergenti. Occhi puntati sui salti, dove brillano Larissa Iapichino, Mattia Furlani e Andy Diaz, ma anche su protagonisti già consacrati come Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Antonella Palmisano e Nadia Battocletti. Una squadra che unisce esperienza e nuove energie, segnale della crescita costante di tutto il movimento azzurro.