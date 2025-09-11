Atletica: i Mondiali di Tokyo in diretta su Dazn tramite Eurosport

Nove giorni di gare, adrenalina e talento: la città di Tokyo si prepara a diventare il cuore pulsante dei Mondiali di atletica leggera. La competizione, in programma dal 13 al 21 settembre, sarà visibile su Dazn tramite i canali Eurosport e ogni appassionato potrà vivere le fasi della manifestazione, dalle batterie di qualificazione alle finali, immergendosi in sfide che promettono emozioni intense e un livello tecnico senza precedenti. L’Italia, infatti, arriva con la delegazione più ampia della sua storia: 90 atleti in corsa, tra campioni affermati e volti emergenti. Occhi puntati sui salti, dove brillano Larissa Iapichino, Mattia Furlani e Andy Diaz, ma anche su protagonisti già consacrati come Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Antonella Palmisano e Nadia Battocletti. Una squadra che unisce esperienza e nuove energie, segnale della crescita costante di tutto il movimento azzurro.
Si chiude con le staffette
Il programma promette serate indimenticabili: domenica 14 settembre le finali dei 100 metri femminili e maschili segneranno il primo vero climax della rassegna, mentre martedì 16 vedrà protagonista il salto in alto maschile, con Tamberi alla ricerca di conferme, e il salto in lungo femminile, con Iapichino pronta a inseguire il podio. Anche le gare di marcia - con le distanze dei 20 e 35 km, in programma sabato 13 e 20 settembre - così come i lanci - dal martello al disco, dal giavellotto al getto del peso, le cui gare copriranno tutte le giornate del Mondiale - offriranno spettacolo e tensione. Gran finale domenica 21 settembre, con le staffette 4x100 che infiammeranno lo stadio e scriveranno nuove pagine di storia azzurra. Su Dazn, tramite Eurosport, ogni gara sarà un appuntamento da vivere in diretta, passo dopo passo, fino all’ultimo sprint di un Mondiale pronto a scrivere pagine di storia.