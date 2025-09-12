Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Due ingressi in Dazn per la Serie A: Brocchi e Di Gennaro

Commenteranno i match trasmessi dalla piattaforma: Christian comincia con Atalanta-Lecce
2 min
DaznBrocchiVerona
Due ingressi in Dazn per la Serie A: Brocchi e Di Gennaro© LAPRESSE

Dazn annuncia un doppio ingresso nella sua Squad: Cristian Brocchi e Antonio Di Gennaro si uniscono al team dei talent che accompagneranno, con il proprio commento tecnico, i tifosi durante i match della nuova stagione di Serie A. Brocchi, che ha già esordito nella seconda giornata di campionato, tornerà al microfono in occasione di Atalanta-Lecce, in programma domenica 14 settembre alle 15 e in esclusiva su Dazn. Affiancherà la telecronaca di Alberto Santi in un match che promette spettacolo: la squadra di Ivan Juric cercherà di imporsi, mentre il Lecce sarà determinato a mettere in difficoltà i padroni di casa. Apprezzato per le sue competenze e l’analisi approfondita del gioco, l’ex calciatore e allenatore - che in carriera, oltre alla maglia del Milan, con cui ha vinto tutto in Italia e in Europa, ha indossato anche di Lazio e Verona - scrive così un nuovo capitolo della sua carriera professionale: dopo aver visto e vissuto il campo da giocatore, allenatore e dirigente, Brocchi porterà ora la sua esperienza dietro al microfono di Dazn.

Campione d'Italia con l'Hellas

Anche per Antonio Di Gennaro si apre un nuovo capitolo in Dazn, dove metterà a disposizione la sua visione del gioco e la sua esperienza. Ex centrocampista della Nazionale e simbolo del Verona campione d’Italia nel 1985, Di Gennaro ha intrapreso, dopo il ritiro dal calcio giocato, una carriera da allenatore e dirigente, per poi affermarsi come commentatore tecnico. La sua profonda conoscenza del gioco, maturata dentro e fuori dal campo, arricchirà ulteriormente il racconto della Serie A su Dazn. Con l’ingresso di Brocchi e Di Gennaro, Dazn rafforza ulteriormente la sua squadra con due profili di grande esperienza, capaci di offrire ai tifosi un racconto autentico e competente del calcio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di TV