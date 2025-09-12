Due ingressi in Dazn per la Serie A: Brocchi e Di Gennaro

Dazn annuncia un doppio ingresso nella sua Squad: Cristian Brocchi e Antonio Di Gennaro si uniscono al team dei talent che accompagneranno, con il proprio commento tecnico, i tifosi durante i match della nuova stagione di Serie A. Brocchi, che ha già esordito nella seconda giornata di campionato, tornerà al microfono in occasione di Atalanta-Lecce, in programma domenica 14 settembre alle 15 e in esclusiva su Dazn. Affiancherà la telecronaca di Alberto Santi in un match che promette spettacolo: la squadra di Ivan Juric cercherà di imporsi, mentre il Lecce sarà determinato a mettere in difficoltà i padroni di casa. Apprezzato per le sue competenze e l’analisi approfondita del gioco, l’ex calciatore e allenatore - che in carriera, oltre alla maglia del Milan, con cui ha vinto tutto in Italia e in Europa, ha indossato anche di Lazio e Verona - scrive così un nuovo capitolo della sua carriera professionale: dopo aver visto e vissuto il campo da giocatore, allenatore e dirigente, Brocchi porterà ora la sua esperienza dietro al microfono di Dazn.