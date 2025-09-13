Il grande volley è ancora su Dazn: ecco i Mondiali di Manila. Il programma degli azzurri

Dopo il trionfo in Thailandia della Nazionale femminile di Julio Velasco, il grande volley azzurro prosegue la sua corsa con l’arrivo dei Campionati Mondiali maschili su Dazn. Gli occhi dei tifosi di tutto il mondo si spostano sulle Filippine, dove l’Italia di Ferdinando De Giorgi è pronta a vivere un nuovo capitolo della sua storia iridata nella competizione in programma fino al 28 settembre. L'impresa non sarà semplice, perché il sorteggio ha inserito l'Italia nel Girone F, con tre avversarie toste: Algeria, Belgio e Ucraina. La squadra di Fefè, campione in carica, si presenta forte di un gruppo equilibrato, che unisce l’esperienza di veterani di livello e caratura internazionale all’entusiasmo di nuove promesse: dal capitano Simone Giannelli ad Alessandro Michieletto, passando per Simone Anzani, Fabio Balaso, Kamil Rychlicki, fino ai giovani chiamati a conquistarsi spazio in un roster ricco di talento e ambizione. Tutte le sfide dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Dazn con il commento in italiano, e, successivamente, dagli ottavi in poi saranno trasmesse tutte le partite del torneo, anch’esse con commento in italiano. Il debutto degli azzurri è fissato per domenica 14 settembre alle 15.30 italiane contro l’Algeria, seguito dalla sfida con il Belgio il 16 settembre alle 15.30 e dal match contro l’Ucraina il 18 settembre alla stessa ora. Tre appuntamenti fondamentali per costruire passo dopo passo il percorso verso la fase a eliminazione diretta, dentro palazzetti che promettono di trasformarsi in arene incandescenti di energia e passione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di TV