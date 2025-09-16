Dazn: torna Open Var, al via la nuova stagione

Nato dalla partnership formativa e informativa avviata nel 2023 tra Dazn , Figc e Aia in collaborazione con la Lega Serie A , Open Var è pronto a riaccendersi per offrire ai tifosi un punto di vista esclusivo sul tema delle decisioni arbitrali e continuare a favorire una rinnovata cultura sportiva . Open Var si rinnova, alla luce della grande novità introdotta a partire dalla stagione di Serie A in corso, che vede la spiegazione allo stadio e agli spettatori connessi da casa delle decisioni prese dal direttore di gara dopo l’intervento del Var per On-Field-Review . Da rubrica live della domenica sera si trasforma in un contenuto settimanale on demand, disponibile ogni martedì su Dazn, offrendo così un’analisi approfondita degli episodi arbitrali della giornata di campionato per rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili.

Il tifoso al centro

Il primo episodio della nuova stagione di Open Var prenderà il via eccezionalmente per la prima settimana mercoledì 17 settembre, con un appuntamento che sarà fisso ogni settimana il martedì e che accompagnerà i tifosi e gli appassionati nel corso di tutto il massimo campionato di calcio italiano. Alla guida della nuova stagione ci sarà la giornalista sportiva di Dazn, Federica Zille, affiancata da Gianluca Rocchi, designatore Can di A e B. Insieme analizzeranno gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini, per approfondire i principali episodi con l’obiettivo di offrire al pubblico uno sguardo diretto sulle decisioni arbitrali più rilevanti del weekend e permettere agli appassionati di comprendere ancora meglio le scelte tecniche prese in campo. «Da tre anni collaboriamo con Figc, Aia e Lega Calcio Serie A con l’obiettivo di mettere il tifoso al centro della partita e dell’esperienza calcistica. Offrire una visione di gioco, e di analisi, sempre più approfondita contribuisce a far aumentare il coinvolgimento del tifoso, fondamentale per far crescere l’interesse del prodotto calcio. La nuova formula del format tiene conto delle novità introdotte questa stagione per continuare a offrire contenuti informativi e di qualità», commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

Trasparenza e comunicazione

Per il presidente della Figc, Gabriele Gravina, «Open Var è un esperimento riuscito, di cui la Figc è orgogliosa. Come successo alla fine della scorsa stagione sportiva, la nuova collocazione al martedì offrirà l’opportunità di trattare più argomenti e analizzare tutti i casi, sempre nell’ottica della trasparenza e di una maggiore propensione all’informare e alla formazione del pubblico e degli addetti ai lavori sul protocollo Var e sul regolamento del gioco del calcio. Grazie al contributo degli arbitri italiani, con Gianluca Rocchi quale responsabile Can, Open Var rappresenta un contributo prezioso allo sviluppo del calcio italiano» «Crediamo molto nella trasparenza e nella comunicazione - dichiara Antonio Zappi, presidente dell'Aia -, quindi far ascoltare ai tifosi e a tutti gli stakeholders del calcio il percorso logico e giuridico che c’è dietro ogni decisione controversa da assumere sul terreno di gioco è per noi una sfida con la quale promuoviamo la serietà e la preparazione di tutto il movimento arbitrale. Nessuna categoria professionale al mondo ha questa umiltà e questo coraggio di saper affrontare, analizzare, ammettere ed elaborare i propri errori in chiave didattica e sarebbe quindi meraviglioso che nel tempo fossero ritenute più interessanti da proporre mediaticamente le tante decisioni corrette dei nostri arbitri invece dei pochi errori. L’auspicio è che tutto questo ci venga riconosciuto, sia apprezzato e sempre più valorizzato».

