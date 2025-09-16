Dazn: ascolti da record in Serie A, la terza giornata è la migliore di sempre

Dazn fa segnare un traguardo storico: la terza giornata del campionato di Serie A 2025/26 ha raggiunto quasi 6 milioni di spettatori (5.903.560), il miglior risultato di sempre per una giornata iniziale di campionato da quando, nella stagione 2022/23, Auditel ha introdotto il sistema di rilevazione Total Audience per misurare gli ascolti del massimo campionato di calcio su Dazn. Il dato segna una crescita del 50% rispetto alla scorsa stagione (3.949.414 spettatori nella terza giornata 2024/25) e supera nettamente anche i numeri delle annate precedenti: 4.735.311 nel 2023/24 e 5.774.515 nel 2022/23, quando due big match (Juventus-Roma e Lazio-Inter) erano stati trasmessi entrambi in esclusiva dalla piattaforma di intrattenimento sportivo. Determinante il calendario che ha visto disputarsi già alla terza giornata il Derby d’Italia tra Juve e Inter, catalizzando l’attenzione del pubblico calcistico italiano e contribuendo a questo record. Dazn, unica piattaforma a trasmettere tutte e dieci le partite di Serie A, conferma così il proprio ruolo di punto di riferimento per gli appassionati di calcio. Stefano Azzi, Ceo di Dazn, commenta così l’ottimo risultato: «Siamo molto soddisfatti di questa partenza di campionato in termini di audience su Dazn, che è in continua crescita. La terza giornata segna un record storico: non era mai accaduto di raggiungere un risultato simile, quasi sei milioni di spettatori, così presto nella stagione. Un traguardo che non si vedeva dalla stagione 22/23 quando si disputarono due big match in esclusiva, e di valore ancora maggiore se si considerano gli sforzi messi in campo per agevolare le sette squadre impegnate nelle coppe europee, che inevitabilmente hanno un impatto sull’audience delle partite».