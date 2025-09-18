Sky: ottimi ascolti, di nuovo, grazie alla Champions. Ecco i dati

Grande partenza per la Champions League 2025/2026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo martedì in esclusiva che ottiene in total audience* un milione 757 mila spettatori medi complessivi. In particolare, il match d’esordio della Juventus contro il Borussia Dortmund, - in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K - è stato visto da un milione 152 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 2 milioni 90 mila contatti unici** e il 6,1% di share tv*. Diretta Gol - in onda su Sky Sport Arena e Sky Sport 251 - ha fatto registrare 270 mila spettatori medi in total audience*. Ottima performance anche per gli studi, con Champions League Show che riporta il dato di 264 mila spettatori medi* per il prepartita e ben 644 mila spettatori medi* per il post.