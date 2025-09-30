Dazn, che numeri in Serie A: il boom (anche) della quinta giornata

La quinta giornata di Serie A, che si è conclusa con il posticipo del lunedì sera, ha fatto registrare circa 5,6 milioni di spettatori (5.584.274) in totale solo su Dazn. Si conferma quindi il trend positivo di questo inizio di stagione e i primi cinque turni del massimo campionato 2025-26 con 5,1 milioni di media mostrano una crescita significativa nella media spettatori: +13% rispetto alla stagione 2024-25, +4% rispetto al 2023-24 e risultati sostanzialmente in linea con la stagione 2022-23 (5,2 milioni), nonostante il sistema di co-esclusive differente. La giornata di campionato appena conclusa, peraltro, si è dovuta confrontare con la stessa della scorsa stagione, quella in cui erano calendarizzati due big match come Juventus-Napoli e Inter-Milan che hanno trascinato gli ascolti.

