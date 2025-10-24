Serie B: Bari-Mantova in diretta su Dazn, per tutti

Domenica 26 ottobre alle 17.15 lo stadio San Nicola ospiterà l’ultimo match valido per la 9ª giornata di Serie B tra Bari e Mantova, determinate a conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita, trasmessa in diretta su Dazn, sarà disponibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione. Il Bari, guidato da Fabio Caserta, vuole riscattarsi dopo la sconfitta contro la Reggiana, mentre il Mantova di Davide Possanzini, reduce dal pareggio con il Südtirol e con appena un punto in meno dei pugliesi, cercherà di ottenere tre punti fondamentali in trasferta. Si annuncia un incontro dal grande peso in classifica, capace di segnare una svolta per entrambe le squadre e influire sullo sviluppo della stagione. Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione. Per seguire la Serie B, disponibile interamente su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A trasmesse in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal e il calcio femminile con la Serie A Women.

