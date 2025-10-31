Dazn: la Serie B si accende con Avellino-Reggiana, gratis e senza bisogno di registrarsi

Sabato 1° novembre alle 12.30 lo stadio PartenioLombardi ospiterà Avellino e Reggiana per l’11ª giornata di Serie B. La partita sarà trasmessa gratuitamente in diretta su Dazn, senza bisogno di registrazione. L’Avellino, allenato da Raffaele Biancolino, arriva al match dopo il pareggio di Pescara e cerca una vittoria in casa, mentre la Reggiana di Davide Dionigi arriva all'appuntamento con 15 punti in classifica, due in più rispetto agli irpini. Vista la vicinanza in classifica, la partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti. Anche i tifosi non ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sul match, senza alcun bisogno di registrarsi. Per seguire la Serie B, disponibile interamente su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal e il calcio femminile con la Serie A Women.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di TV