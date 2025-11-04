Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Dazn fa il botto con la Serie A: la 10ª giornata è stata la più seguita di sempre

Oltre 7,6 milioni di spettatori. E il big match Milan–Roma, trasmesso in chiaro, ha fatto registrare il record assoluto con 2,4 milioni di tifosi
1 min
Dazn fa il botto con la Serie A: la 10ª giornata è stata la più seguita di sempre© LAPRESSE

La Serie A su Dazn mette a segno due nuovi record assoluti di audience mai registrati prima. Con 7,6 milioni di spettatori (7.601.567), il dato della 10ª giornata supera il precedente primato detenuto dal 17° turno della stagione 2022-23, che aveva raggiunto quota 7.481.226 spettatori, diventando così il risultato più alto di sempre, da quando gli ascolti su Dazn sono misurati attraverso il sistema di Total Audience. A spingere i numeri verso l’alto è stato il big match di San Siro tra Milan e Roma, il primo incontro della stagione trasmesso in chiaro su Dazn, che ha totalizzato 2,4 milioni di spettatori (2.396.708) e che supera così il precedente record assoluto registrato, lo scorso anno, con il ritorno del Derby d'Italia. La sfida vinta dai rossoneri diventa dunque il match più visto di sempre ed entra di diritto nella Top 3 delle partite più seguite su Dazn, insieme a Inter-Juventus (2.274.596) del 4 febbraio 2024 e Juventus-Inter (2.211.988) del 6 novembre 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di TV