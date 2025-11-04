Sky: arriva “AG4IN", il film sul quarto scudetto del Napoli

Mentre la squadra di Antonio Conte va a caccia del quinto tricolore - sarebbe il secondo consecutivo - il ricordo dell'ultimo trionfo azzurro resterà per sempre nei cuori dei tifosi. C'è una novità: è in arrivo su Sky e in streaming su Now “AG4IN - Il film del quarto scudetto del Napoli". Dopo il grande successo nelle sale al debutto cinematografico di settembre, il documentario sarà visibile a partire dal 22 novembre, subito dopo la partita di campionato Napoli-Atalanta. Un docu-film che racconta la straordinaria stagione che ha portato alla vittoria del quarto scudetto del Napoli, tra immagini già nella storia del club partenopeo, interviste, retroscena e momenti chiave.