Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Sky: arriva “AG4IN", il film sul quarto scudetto del Napoli

Dal 22 novembre: tutti i segreti dello straordinario successo degli azzurri di Conte
1 min
Sky: arriva “AG4IN", il film sul quarto scudetto del Napoli© ANSA

Mentre la squadra di Antonio Conte va a caccia del quinto tricolore - sarebbe il secondo consecutivo - il ricordo dell'ultimo trionfo azzurro resterà per sempre nei cuori dei tifosi. C'è una novità: è in arrivo su Sky e in streaming su Now “AG4IN - Il film del quarto scudetto del Napoli". Dopo il grande successo nelle sale al debutto cinematografico di settembre, il documentario sarà visibile a partire dal 22 novembre, subito dopo la partita di campionato Napoli-Atalanta. Un docu-film che racconta la straordinaria stagione che ha portato alla vittoria del quarto scudetto del Napoli, tra immagini già nella storia del club partenopeo, interviste, retroscena e momenti chiave.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di TV