Serie B: Venezia-Sampdoria si vede gratis!

Sarà lo stadio Pier Luigi Penzo a ospitare l’ultimo match di sabato 8 novembre. valido per la 12ª giornata di Serie B, con Venezia e Sampdoria pronte a sfidarsi alle 19.30. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione. Un duello dal sapore di riscatto in terra veneta, con entrambe le squadre desiderose di tornare a fare punti dopo un turno negativo. Il Venezia, reduce dalla sconfitta (2-1) contro il Catanzaro, vuole ritrovare la vittoria e confermarsi nella parte alta della classifica, dove condivide quota 16 punti con l’Avellino. La Sampdoria, invece, arriva dalla battuta d’arresto casalinga contro il Mantova e cerca un risultato utile per allontanarsi dalla zona bassa della graduatoria. Anche i tifosi non ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione. Per seguire la Serie B, disponibile interamente su Dazn. basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal e il calcio femminile con la Serie A Women.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di TV