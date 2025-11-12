Un weekend di sport, ma non solo: Now sbarca a Torino!

Dopo il successo delle tappe di Milano e Napoli , Now - il servizio streaming di Sky - approda nel cuore di Torino nel weekend delle Nitto Atp Finals 2025 per celebrare insieme alla città un fine settimana dedicato allo sport e all’intrattenimento. Dal 14 al 16 novembre, Piazza Vittorio Veneto ospiterà un grande evento aperto al pubblico: tre giorni di appuntamenti imperdibili tra sfide di padel, spettacolo e le sorprese del celebre distributore di caramelle , simbolo dell’esperienza multisensoriale firmata Now. L’iniziativa nasce per raccontare la varietà e la ricchezza dei contenuti della piattaforma attraverso un percorso esperienziale. Il pop-up store, alto oltre 10 metri, permetterà ai visitatori di “assaggiare” i contenuti di Now grazie alle esclusive caramelle dai gusti ispirati ai generi e ai titoli più iconici: dal sapore “ace” dedicato al tennis, ad “asfalto” per i motori, fino a “zombie” e “anni ’90” per le grandi serie tv.

Divertimento con le leggende

E nel weekend in cui Torino diventa capitale mondiale del tennis, Now porta nel cuore della città anche l’energia e la spettacolarità del padel. Accanto al pop-up, sarà infatti allestito un campo da gioco dove il pubblico potrà cimentarsi in prima persona e che ospiterà anche sfide speciali con protagonisti d’eccezione. Venerdì 14 novembre alle 19 andrà in scena il Derby della Mole - Powered by Now - con calciatori che hanno fatto la storia di Torino e Juventus, pronti a sfidarsi in un torneo di tre partite ad alta adrenalina: Riccardo Maspero, Enrico Annoni, Vincenzo Iaquinta, Nicola Legrottaglie, Stefano Fiore e Simone Pepe riporteranno la passione del derby anche sul terreno del padel. Sabato 15 novembre dalle 11.30 spazio alla Now Creators Cup, che vedrà in campo alcuni dei creator più amati - Edoardo Santonocito, Valerio Mazzei, Edoardo Esposito, Alessio Stigliano, Mario Caruso, Stefano Maiolica, Matteo Andreini e Bianca Iannucci - per un torneo dove i creator metteranno alla prova il loro spirito di squadra: chi conquisterà la vittoria? Il weekend si concluderà domenica 16 novembre dalle 11.30 con il Now Sport Legends Match, con protagonisti volti di Now e Sky tra cui Fabio Quagliarella, Matteo Bobbi e Luca Marchegiani, per sfide tutte da vivere tra sport, show e intrattenimento. La brand activation, ideata e realizzata dalla Sky Creative Next Gen, il nuovo team della Sky Creative Agency fatto da Gen Z per Gen Z, si rivolge sia a chi già conosce Now sia a chi si avvicina per la prima volta. Tutti i partecipanti potranno mettersi in gioco per indovinare l’abbinamento corretto e ricevere gadget brandizzati Now.