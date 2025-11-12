Tv: Tg1 il piu' visto nel primo semestre 2025, media 4,6 mln 

(AGI) - Roma, 12 nov. - Il Tg1 delle 20 e' stato il telegiornale piu' visto nel primo semestre del 2025 con quasi 4,6 milioni di ascolti giornalieri, +2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, seguito dal Tg5 delle 20 con 3,4 milioni di telespettatori (-7,1%). E' quanto emerge dall'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'Agcom. Al terzo posto, con 2,2 milioni di telespettatori, troviamo il TgR, edizione dedicata prevalentemente a temi dell'informazione locale, che presenta un andamento negativo rispetto ai primi sei mesi del 2024 (-2,2%), cosi' come il telegiornale edito sempre da Rai 3 (con contenuti informativi prevalentemente di interesse a livello nazionale) che ottiene 1,7 milioni di ascolti (-1,4%). Per quanto riguarda gli altri Tg serali di MFE/Mediaset, andamenti positivi si riscontrano sia per gli ascoltatori di Studio Aperto delle 18:30, che passano da 480 mila a 543 mila (+13,1% su base annua), sia per gli ascolti del Tg4 delle 19:00 che passano da 506 a 623mila spettatori giornalieri circa (+23,1%). Anche gli spettatori del Tg La7 crescono su base annua, passando da 1,2 a 1,3 milioni (+7,6%). Anche per i principali canali "all news" (Rai News 24, TGcom24 e Sky Tg24), si riscontra una dinamica negativa su base annua del pubblico considerando le diverse fasce orarie, con la sola eccezione delle fasce 12-15 e 20:30-22:30, rispettivamente per TgCom24 e Sky Tg24, che registrano una crescita del +6,6% e +4,9% e del +11% e +11,4%. Si osservano cali significativi nella fascia oraria 7-9, in particolare per Rai News 24, in diminuzione del 12,9%. Una dinamica negativa piu' marcata per Rai News 24 si registra anche nel prime time 20:30 - 22:30 (10,1%). Nei primi sei mesi del 2025, Rai News 24 risulta il canale piu' seguito nella fascia7-9, mentre TgCom24 prevale nelle altre fasce orarie analizzate. (AGI)
TG1 TELEGIORNALE PIÙ VISTO ANCHE NELLA EDIZIONE DELLE ORE 13.30
Con riferimento ai telegiornali che vanno in onda nella fascia oraria centrale della giornata (12:00-14:30), si può notare un contenuto incremento del tempo speso dagli utenti che passa da 199 milioni di ore nel giorno medio nei primi sei mesi del 2024 a poco più di 201 milioni di ore in media nel primo semestre del 2025. Tale andamento si riflette nella crescita degli ascolti per alcuni telegiornali (Tg1, Studio Aperto, Tg4 e TgLa7), a fronte di un'evoluzione in controtendenza per il Tg2, Tg3, TgR e Tg5. Nel dettaglio, il telegiornale più visto nei primi 6 mesi del 2025 è il Tg1 delle 13:30 (oltre 3,3 milioni di ascoltatori e una crescita del 2,4% su base annua). Seguono il Tg5 delle 13:00 (oltre 2,7 milioni di telespettatori e un decremento del 2,9%), l'edizione delle 14:00 del TgR (trasmessa su Rai 3), che raggiunge 2,1 milioni di ascoltatori e registra un decremento del pubblico (-1,3%), e il Tg 2 con 1,4 milioni di telespettatori e una contrazione del 8,7%. Presentano andamenti opposti Studio Aperto delle 12:25 che supera di poco 1 milione di telespettatori (con + 3,1%), il Tg 4 delle 12:00 (+22%) e Tg La7 delle 13:30 (+19,1%). (ITALPRESS).