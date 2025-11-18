Fiorentina-Juve si guarda gratis e senza abbonamento: tutto su Dazn

Sarà il big match Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18 in esclusiva su Dazn, la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento dalla piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo. Una partita che racchiude una delle rivalità più sentite e affascinanti del calcio italiano, e che da decenni accende tifoserie e città intere. I viola puntano a invertire la tendenza per rilanciarsi in campionato: l’arrivo di Paolo Vanoli in panchina ha portato segnali di reazione, ma la squadra è ancora alla ricerca della svolta decisiva. I bianconeri, invece, ci arrivano con rinnovato entusiasmo dopo le prime prestazioni realizzate insieme a Luciano Spalletti e cercano di ritrovare continuità e una spinta verso i piani alti della classifica. A guidare il racconto del match sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini e il racconto a bordocampo di Tommaso Turci, per vivere ogni emozione dentro e fuori il terreno di gioco. Il prepartita si accenderà già dalle 17 con "Vamos! - Il Sabato della Serie A", programma condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, assieme al 'Profeta' Hernanes, Ciro Ferrara e Luca Toni, che guida gli spettatori attraverso il weekend calcistico con ritmo e leggerezza. Una narrazione originale e dinamica della Serie A, in cui analisi tattica, highlights, rubriche, momenti ironici, parodie virali e sketch si incrociano in un flusso costante di contenuti e sorprese.
Come si accede
La trasmissione, fino al 2029, di un numero limitato di partite (fino a 5 su 380) in chiaro e gratuitamente per ogni stagione, è un’opportunità che rientra nel pacchetto dei diritti tv acquisiti da Dazn. Ecco come registrarsi gratuitamente: dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno sintonizzarsi su Dazn per seguire la diretta senza abbonamento, su tv o smartphone. Come registrarsi da desktop/mobile? Su Dazn.com bisogna cliccare sull'immagine del match Fiorentina-Juventus in evidenza in home page e su "Registrati Gratis"; successivamente, occorre inserire la propria e-mail per vedere la partita, incluso l’intrattenimento pre e postpartita. E su Smart Tv? In avvicinamento al match, apri l’app Dazn dalla tua tv, clicca su “Guarda Gratis”, inquadra il Qr Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code, basterà registrarsi da desktop/mobile. Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app Dazn e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a Dazn non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in diretta in modalità gratuita delle partite di Serie A da parte di account senza abbonamento Dazn, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.