Fiorentina-Juve si guarda gratis e senza abbonamento: tutto su Dazn

Sarà il big match Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18 in esclusiva su Dazn, la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento dalla piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo. Una partita che racchiude una delle rivalità più sentite e affascinanti del calcio italiano, e che da decenni accende tifoserie e città intere. I viola puntano a invertire la tendenza per rilanciarsi in campionato: l’arrivo di Paolo Vanoli in panchina ha portato segnali di reazione, ma la squadra è ancora alla ricerca della svolta decisiva. I bianconeri, invece, ci arrivano con rinnovato entusiasmo dopo le prime prestazioni realizzate insieme a Luciano Spalletti e cercano di ritrovare continuità e una spinta verso i piani alti della classifica. A guidare il racconto del match sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini e il racconto a bordocampo di Tommaso Turci, per vivere ogni emozione dentro e fuori il terreno di gioco. Il prepartita si accenderà già dalle 17 con "Vamos! - Il Sabato della Serie A", programma condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, assieme al 'Profeta' Hernanes, Ciro Ferrara e Luca Toni, che guida gli spettatori attraverso il weekend calcistico con ritmo e leggerezza. Una narrazione originale e dinamica della Serie A, in cui analisi tattica, highlights, rubriche, momenti ironici, parodie virali e sketch si incrociano in un flusso costante di contenuti e sorprese.