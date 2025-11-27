Serie B: Cesena-Modena in chiaro su Dazn

La 14ª giornata di Serie B si aprirà venerdì 28 novembre in prima serata con il derby Cesena-Modena, in programma all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi alle 20.30. Lo scontro al vertice sarà trasmesso in diretta su Dazn e potrà essere seguito anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione. Un derby, che promette spettacolo, tra due squadre dalle forti ambizioni di classifica: il Cesena, quarto a 23 punti, cerca l'immediato riscatto dopo il passo falso contro la capolista Monza, sfruttando il fattore campo per agganciare i rivali e accorciare sulla zona promozione diretta. Di fronte troverà un Modena, secondo a quota 26, che vorrà tornare a casa con una vittoria, dopo la serie di pareggi con Südtirol e Frosinone. Anche i tifosi non ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione. Per seguire la Serie B, disponibile interamente su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal e il calcio femminile con la Serie A Women.