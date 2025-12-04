Dazn: prende il via la Emirates FA Cup

Venerdì 5 dicembre prende ufficialmente il via su Dazn la Emirates FA Cup, la competizione calcistica ufficiale più antica al mondo. Il fischio d’inizio del secondo turno è programmato per le 20.30: in campo il Salford City, club dell’omonima città della Greater Manchester, e il Leyton Orient, formazione del borgo londinese di Waltham Forest. Poi spazio a tutte le altre sfide in programma nel weekend, con il turno che si chiuderà lunedì 8 dicembre. L'appuntamento successivo è previsto per il 10 gennaio con l’ingresso in campo delle corazzate della Premier League: il Manchester City è sempre la squadra da battere, alle sue spalle l’Arsenal, che con 14 trofei può vantare il maggior numero di successi. Ma anche Liverpool e Chelsea restano protagoniste attese, entrambe con una tradizione importante nella competizione. L’ultima edizione ha però regalato un colpo di scena destinato a rimanere negli annali: il trionfo del Crystal Palace (nella foto, l'attaccante franco-congolese Jean-Philippe Mateta) che ha ricordato a tutti quanto la FA Cup sappia ribaltare ogni pronostico. È questa la magia di un torneo che non dà niente per scontato e tiene i tifosi col fiato sospeso dal 1871. Ma non basta, perché fino al 31 dicembre 2025 c’è una grande novità di Natale: anche tutti gli utenti abbonati ai pacchetti Dazn Full, Dazn Goal, Dazn Sports e Dazn MyClubPass potranno seguire i contenuti sportivi inclusi nel proprio pacchetto su due reti Internet differenti in contemporanea, senza costi aggiuntivi. Le partite della Emirates FA Cup sono incluse nei seguenti piani di abbonamento: Dazn Goal, Dazn Full e Dazn Family.