Mondiali 2026: il sorteggio dei gironi in diretta gratis su Dazn

Venerdì 5 dicembre alle 18, con il commento in italiano, via al countdown in vista della rassegna ospitata in Canada, Messico e Stati Uniti
2 min
DaznmondialeSorteggio
Mondiali 2026: il sorteggio dei gironi in diretta gratis su Dazn© LAPRESSE

Il conto alla rovescia verso il Nord America è ufficialmente iniziato. Venerdì 5 dicembre, alle 18, Dazn trasmetterà il sorteggio dei gironi della Fifa World Cup 2026 (nella foto il presidente Gianni Infantino), visibile anche in modalità gratuita. L'evento, in programma al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington D.C., definirà il destino delle 48 Nazionali che prenderanno parte a un'edizione storica: la prima suddivisa in 12 gironi e ospitata congiuntamente da Canada, Messico e Stati Uniti. A raccontare le emozioni dell’urna e ad analizzare in tempo reale gli accoppiamenti ci saranno Alberto Santi e Luca Farina. La telecronaca accompagnerà gli appassionati alla scoperta del nuovo format, caratterizzato da una maggiore rappresentanza continentale e un calendario ancora più ricco, che si aprirà l'11 giugno per culminare nella finale del 19 luglio 2026. A seguire, sabato 6 dicembre alle 18, sarà trasmesso il Reveal Show, anch'esso visibile in modalità gratuita. Durante lo show sarà reso noto il calendario aggiornato delle partite, con l’assegnazione di ciascun match a uno stadio e il relativo orario di inizio. Grande attenzione sarà rivolta allo scenario per l’Italia di Gennaro Gattuso, il cui percorso è ancora tutto da scrivere. Gli azzurri dovranno superare i playoff di marzo 2026, prima contro l’Irlanda del Nord e, in caso di successo, contro la vincente di Galles-Bosnia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di TV

