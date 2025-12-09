Tuttosport.com
La Serie A su Dazn: sfiorati i 6,6 milioni di spettatori

La 14ª giornata si conferma, al momento, la seconda migliore del girone d’andata in corso, alle spalle del record della 10ª (7,6 milioni). A trainare gli ascolti è stato il big match Napoli-Juventus
1 min
DaznAscoltijuve
La Serie A su Dazn: sfiorati i 6,6 milioni di spettatori© Getty Images
La 14ª giornata di Serie A su Dazn si è conclusa con un nuovo risultato di rilievo: sono stati sfiorati i 6,6 milioni di spettatori complessivi (6.576.336), dato che la posiziona come la seconda miglior giornata del girone d’andata in corso. A incidere in modo determinante sugli ascolti è stato il match Napoli-Juventus, che ha totalizzato 1.808.105 spettatori, superando entrambe le sfide della scorsa stagione - l’andata (1.419.296) e il ritorno (1.566.746) - disputate il sabato alle 18.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di TV

