Fifa Intercontinental Cup 2025: le fasi finali gratis su Dazn

Dazn, la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, trasmetterà gratuitamente in alcuni mercati, inclusa l’Italia, le fasi finali della Coppa Intercontinentale 2025, in co-esclusiva con Fifa+. Nella seconda edizione della rinnovata Intercontinental Cup, il principale torneo annuale di calcio mondiale per club, i sei club campioni continentali del 2025 si sfidano in quattro fasi per aggiudicarsi il trofeo. Il torneo è iniziato con l'African-Asian-Pacific Cup e si concluderà con la finale della Fifa Intercontinental Cup. Tra l’inizio e la conclusione del torneo saranno assegnati due trofei aggiuntivi di grande prestigio: il Fifa Derby of the Americas disputato tra i campioni di Concacaf e Conmebol, e la Fifa Challenger Cup, che vede sfidarsi le vincitrici dei primi due titoli del torneo. Le sei squadre qualificate per questa edizione sono: Al Ahli (Afc), Auckland City Fc (Oceania), Cruz Azul (Concacaf), Cr Flamengo (Conmebol), Paris Saint-Germain (Uefa) e Pyramids Fc (Caf).