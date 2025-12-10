Fifa Intercontinental Cup 2025: le fasi finali gratis su Dazn

Dazn, la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, trasmetterà gratuitamente in alcuni mercati, inclusa l’Italia, le fasi finali della Coppa Intercontinentale 2025, in co-esclusiva con Fifa+. Nella seconda edizione della rinnovata Intercontinental Cup, il principale torneo annuale di calcio mondiale per club, i sei club campioni continentali del 2025 si sfidano in quattro fasi per aggiudicarsi il trofeo. Il torneo è iniziato con l'African-Asian-Pacific Cup e si concluderà con la finale della Fifa Intercontinental Cup. Tra l’inizio e la conclusione del torneo saranno assegnati due trofei aggiuntivi di grande prestigio: il Fifa Derby of the Americas disputato tra i campioni di Concacaf e Conmebol, e la Fifa Challenger Cup, che vede sfidarsi le vincitrici dei primi due titoli del torneo. Le sei squadre qualificate per questa edizione sono: Al Ahli (Afc), Auckland City Fc (Oceania), Cruz Azul (Concacaf), Cr Flamengo (Conmebol), Paris Saint-Germain (Uefa) e Pyramids Fc (Caf).
Gli appassionati potranno seguire in diretta su Dazn tutte e tre le finali del torneo, con telecronaca in italiano, alle 18. Si comincia mercoledì 10 dicembre con il commento di Edoardo Testoni per il Derby of the Americas tra i campioni in carica della Concacaf (Cruz Azul) e della Conmebol (Cr Flamengo), a duello in una partita secca. I vincitori avanzeranno alla fase successiva, la Challenger Cup. Sabato 13 dicembre, con il commento di Ricky Buscaglia, ecco la Challenger Cup con la squadra vincente del Derby of the Americas impegnata contro il Pyramids Fc, campione dell'African-Asian-Pacific Cup. Si chiude mercoledì 17 dicembre, con il commento di Dario Mastroianni e Dario Marcolin, con la sfida per il massimo titolo annuale per club, la Fifa Intercontinental Cup: in un match secco, a contendersi il trofeo saranno i vincitori della Champions League (Paris Saint-Germain) e i vincitori della Challenger Cup. Su Dazn saranno disponibili anche gli highlights di ogni partita.