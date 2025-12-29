Dazn: torna la Kings League per un super avvio di 2026!

Dazn, la piattaforma leader mondiale nell'intrattenimento sportivo, ha acquisito i diritti di trasmissione per le competizioni della Kings League 2026, arricchendo ulteriormente la propria offerta di format calcistici innovativi. Nata dall’intuizione di Gerard Piqué, la Kings League ha rivoluzionato il mondo dello sport mixando calcio, cultura degli streamer e intrattenimento digitale . Grazie a questo accordo, Dazn porterà un vero spettacolo nelle case di milioni di tifosi, offrendo un accesso senza precedenti a uno dei fenomeni sportivi più dinamici del momento. Dal 3 al 17 gennaio, Dazn trasmetterà la Kings World Cup Nations 2026 in diretta dal Brasile . Il torneo sarà accessibile gratuitamente nella maggior parte dei paesi del mondo, coprendo mercati chiave in Europa, tra cui l’Italia, Asia, Canada, Oceania e Africa subsahariana.

Come funziona

Saranno 20 le nazionali a contendersi il titolo, con 250 tra i migliori giocatori della Kings League guidati da icone del calcio e star del web. Tra i nomi che prenderanno parte alla competizione spicca Ronaldo il Fenomeno, nel ruolo di Presidente del Torneo, affiancato da una schiera di capitani che sosterranno e ispireranno le squadre da bordo campo e attraverso i canali social. Tra questi figurano Robert Lewandowski (Polonia), Wesley Sneijder (Paesi Bassi), Arturo Vidal (Cile), El Kun Agüero (Argentina), James Rodríguez (Colombia), Miguel Layún (Messico) e Weston McKennie (Stati Uniti). Il Brasile, padrone di casa e campione del mondo in carica, scenderà in campo per difendere il titolo davanti al proprio pubblico. Nella prima fase le squadre saranno divise in cinque gironi da quattro: le prime classificate voleranno ai quarti, mentre le seconde e la migliore terza si giocheranno il tutto per tutto nel “Last Chance”. La finalissima si terrà il 17 gennaio nella storica cornice dell'Allianz Parque di San Paolo.

Evento mondiale

Dazn garantirà la copertura delle partite con commento in italiano e altre cinque lingue (inglese, spagnolo, francese, portoghese e tedesco), includendo inoltre la trasmissione delle leghe locali della Kings League in Italia, Spagna e Germania, da marzo a maggio, con commento localizzato per ciascun Paese. Per Shay Segev, Ceo di Dazn Group, «l'obiettivo di Dazn è diventare il punto di riferimento del calcio a livello globale e la Kings League rappresenta perfettamente il tipo di innovazione che i tifosi desiderano dallo sport. Dazn è il partner ideale per far crescere il pubblico della Kings League in tutto il mondo, grazie alla nostra portata globale, alla tecnologia all’avanguardia e alla potenza del nostro marketing. Questo accordo rafforza la nostra posizione come destinazione principale per i format calcistici più entusiasmanti e completa il nostro portfolio globale di diritti calcistici, che include le leghe e le competizioni più popolari al mondo». «La Kings League ha rappresentato una rivoluzione nell’intrattenimento sportivo - spiega Djamel Agaoua, Ceo della Kings League - diventando in soli tre anni il principale brand sportivo guidato da creator a livello mondiale, con competizioni presenti in sette grandi mercati, oltre a due tornei della Coppa del Mondo. Dazn porterà il nostro rivoluzionario modo di vivere il calcio a un pubblico globale, sulle migliori piattaforme digitali di streaming e broadcasting, garantendo a milioni di tifosi la possibilità di seguire la Kings World Cup Nations e le altre competizioni del 2026».