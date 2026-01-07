Golf: tutti i tornei del Dp World Tour saranno visibili su Sky fino al 2027

Il grande golf è sempre protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Anche per il 2026 e il 2027 tutti i tornei del Dp World Tour, lo storico circuito professionistico che dal 1972 riunisce i grandi campioni del golf internazionale, saranno visibili su Sky e in streaming su Now. E nel 2027 ecco l’appuntamento più atteso: dal 13 al 19 settembre su Sky arriva anche la Ryder Cup, il torneo a squadre più prestigioso del mondo, che terrà l’edizione del centenario all’Adare Manor nella County Limerick, in Irlanda. Insieme alla Ryder Cup, almeno 30 tornei a stagione del Dp World Tour potranno quindi contare sulla copertura editoriale di Sky Sport Golf, il canale 209 della piattaforma Sky che propone contenuti dedicati 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. I primi due appuntamenti del 2026 si svolgeranno nelle prossime settimane: dal 15 al 18 gennaio il Dubai Invitational (nella foto il nordirlandese Rory McIlroy) e dal 22 al 25 gennaio il primo torneo delle Rolex Series: l’Hero Dubai Desert Classic. L’offerta dedicata al golf include tanti altri appuntamenti di altissimo livello in arrivo, tra cui The Masters (9-12 aprile), lo Us Pga Championship (14-17 maggio) e The 154th Open (16-19 luglio).