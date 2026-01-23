Dazn e Milano Cortina 2026: così gli appassionati si accostano alle emozioni olimpiche del ghiaccio

Il ghiaccio torna al centro della scena azzurra, visto che a Milano Cortina 2026 l’Italia sarà di nuovo protagonista degli sport invernali, delle piste ad alta velocità e delle arene dove il freddo si trasforma in spettacolo. L’hockey su ghiaccio cattura dal primo istante: il rumore delle lame che graffiano il ghiaccio, il disco che sfreccia ad altissima velocità, i contrasti fisici che sono parte integrante del gioco . Uno sport antico e moderno al tempo stesso, che fonde tecnica, precisione, astuzia e strategia con la pura prestanza fisica. Nato in Canada all’inizio del 19° secolo, oggi è uno degli sport più spettacolari e amati al mondo, protagonista anche del programma olimpico. E il conto alla rovescia per i Giochi è ufficialmente iniziato su Dazn, che trasmetterà la prestigiosa competizione integralmente attraverso i canali Eurosport presenti in app.

Lupi e Alperia

A Milano Cortina l’hockey su ghiaccio sarà protagonista, anche grazie al ritorno delle grandi stelle internazionali sul palcoscenico olimpico: i giocatori della National Hockey League (Nhl), il più importante campionato di hockey al mondo, con squadre statunitensi e canadesi. L’hockey su ghiaccio sarà uno degli appuntamenti più attesi dei Giochi Olimpici Invernali. Nel frattempo il presente si muove a tutta velocità su Dazn, attraverso gli appuntamenti in app dell’Ice Hockey League con una selezione dei match più emozionanti e due squadre italiane protagoniste: i Lupi dell’Hc Falkensteiner Pustertal, con un roster di grande qualità e ambizioni importanti, che il 23 gennaio alle 19.15 affrontano i Vienna Capitals; la plurititolata Hcb Alto Adige Alperia, 19 volte campione italiano e due volte vincitore della Icehl, che il 28 gennaio alle 19:15 sfida gli Steinbach Black Wings Linz.

Da Purdeller a Frigo, il futuro è ora

Sono partite che valgono molto più dei punti in classifica. Sul ghiaccio, infatti, prendono forma anche i protagonisti della Nazionale impegnata alle Olimpiadi. In attacco l’Italia si affiderà, tra gli altri, a Tommy Purdeller, talento classe 2004 del Val Pusteria, simbolo di una nuova generazione che ha trasformato l’hockey altoatesino in un laboratorio di futuro. Accanto a lui, Luca Frigo del Bolzano, uno dei riferimenti offensivi della squadra e tra le figure chiave del movimento italiano. Storie che raccontano di un movimento in crescita, sempre più internazionale, e che rappresentano un ponte naturale verso l’atmosfera delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Un’élite incarnata anche dalla Nhl, la lega più prestigiosa al mondo, che grazie alla partnership con Dazn è disponibile ai fan attraverso Nhl.Tv: l’abbonamento, con tutte le partite della regular season, i playoff e l’intera corsa alla Stanley Cup, completa un’offerta che unisce il meglio dell’hockey su ghiaccio europeo e nordamericano.

Non solo hockey

Ma l’hockey su ghiaccio è solo una delle storie che scorrono lungo l’inverno sportivo di Dazn. Anche la Coppa del Mondo di sci alpino, in diretta sui canali Eurosport integrati in app, entra nel vivo con alcune delle tappe più iconiche del circuito internazionale. Dalle nevi dell’Alto Adige di Kronplatz alle discese leggendarie di Kitzbühel, passando per Spindleruv Mlyn e Schladming, lo sci attraversa l’Europa centrale con le sue discipline simbolo: gigante e slalom per il settore tecnico, SuperG e discesa per la velocità. Gare femminili e maschili che costruiscono un mosaico che accompagna il conto alla rovescia verso Milano Cortina 2026. Riassumendo: l’Ice Hockey League è visibile con una selezione di partite su Dazn, disponibile anche in modalità gratuita, mentre i Giochi Olimpici invernali 2026 saranno trasmessi integralmente su Dazn tramite i canali Eurosport presenti in app.