Serie B: Catanzaro-Sampdoria su Dazn in modalità gratuita

Domenica 25 gennaio alle 17.15 lo stadio 'Nicola Ceravolo' ospiterà la sfida tra Catanzaro e Sampdoria, ultimo match della 21ª giornata di Serie B. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Dazn e potrà essere seguito anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrazione. Le due squadre si presentano a questo appuntamento con obiettivi di classifica differenti, ma entrambe con una grande voglia di riscatto: il Catanzaro per restare in piena corsa verso i playoff e la Sampdoria per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. La formazione di Alberto Aquilani, settima a 31 punti, punta a invertire la rotta dopo la sconfitta esterna contro il Venezia. Dall'altra parte, la Samp guidata da Angelo Gregucci, che occupa il 17° posto con 18 punti, arriva in Calabria dopo il pareggio interno per 1-1 contro la Virtus Entella e cerca un successo esterno che darebbe una spinta decisiva al proprio percorso stagionale. Anche i tifosi non ancora abbonati a Dazn potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione. Per seguire la Serie B, disponibile interamente su Dazn, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie B, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A, la Liga, il meglio della Liga Portugal, la Fa Cup e il calcio femminile con la Serie A.

