La Superbike resta su Sky fino al 2027: tutte le novità

Sky e WorldSbk annunciano un nuovo accordo: il Superbike Fim Motul World Championship resta nella Casa dello Sport anche per i prossimi due anni. Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione per le classi WorldSbk, WorldSpb e WorldSsp fino alla stagione 2027 compresa, con tutte le gare visibili in esclusiva su Sky e Now, oltre che in chiaro su Tv8. Inoltre, nel nuovo biennio, in diretta sui canali Sky Sport, anche il campionato femminile WorldWcr. «Siamo felici di rinnovare la collaborazione con WorldSbk e di continuare a offrire agli appassionati l’emozione unica di questo importante campionato mondiale - commenta Giuseppe De Bellis, Evp News, Sports & Entertainment Sky Italia -, valorizzato dal nostro racconto sportivo. Dopo l’annuncio del nuovo accordo per i campionati mondiali di MotoGp, Moto2 e Moto3, questa nuova sinergia conferma quanto il motorsport sia centrale per Sky, che continuerà a garantire un’esperienza di visione di altissimo livello». Per Gregorio Lavilla, WorldSbk Executive Director, «le radici del WorldSbk affondano in Italia e Sky Italia è da anni un partner solido e affidabile. Questo rinnovo garantisce una copertura costante e di alta qualità del nostro campionato e rende il WorldSbk accessibile a un vasto pubblico, sia in pay tv che in chiaro».