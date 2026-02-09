Collezionismo sportivo e community: su Dazn c'è “Cult - Collezionali tutti!"

Continua e si rafforza la partnership di lunga data tra Dazn, piattaforma leader nell'intrattenimento sportivo, e eBay, uno dei marketplace più dinamici a livello globale. Una collaborazione strategica, nata nella stagione sportiva 2021/22, e in continua evoluzione, che oggi affianca alla pianificazione di spazi media in app e off platform un progetto strutturato di branded content, ideato e prodotto da Dazn e powered by eBay Live. Dal 10 febbraio, infatti, debutta in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento sportivo “Cult - Collezionali Tutti!”, un nuovo format che mette al centro del racconto il collezionismo sportivo come linguaggio narrativo contemporaneo . Il progetto, sviluppato in formato vodcast, valorizza memorabilia sportivi - oggetti iconici come carte e maglie - per raccontare storie, personaggi e momenti che hanno segnato l’immaginario collettivo del grande sport italiano, trasformando l’oggetto in contenuto e il contenuto in esperienza.

Memoria sportiva e live shopping

Ogni episodio prende avvio da un oggetto iconico che diventerà il punto di partenza per esplorare rivalità leggendarie, underdog di ogni sport, campioni immortali e momenti che sfuggono alle statistiche, ma restano centrali nella memoria dei tifosi e dei collezionisti. I memorabilia diventano così i protagonisti principali dei racconti, momenti di reveal, giochi narrativi e rubriche ricorrenti pensati per favorire il coinvolgimento con gli spettatori. Un viaggio nella “memoria sportiva”, ambientato dentro un vero e proprio museo immaginario, lo studio virtuale di Dazn, che di settimana in settimana cambierà veste per celebrare lo sport protagonista della puntata e la tematica trattata. Il programma sarà interamente brandizzato da eBay e, in ogni episodio, verrà incluso un momento dedicato a eBay Live, la nuova piattaforma di live shopping di eBay dove gli appassionati possono interagire in tempo reale con i venditori, vedere i prodotti presentati dal vivo, fare domande in chat e acquistare durante gli eventi, entrando in contatto con chi condivide le stesse passioni.

Dal Profeta a Danilo

A condurre l’appuntamento, Giovanni Barsotti, giornalista di Dazn, insieme alla presenza di Omar Aamoum, creator e imprenditore digitale, punto di riferimento nel mondo del collezionismo sportivo e delle card. Accanto a loro, oltre ai talent come il Profeta Hernanes, Emanuele Giaccherini e Fabio Bazzani, si alterneranno grandi ospiti, appassionati di collezionismo, tra cui Gigi Buffon, protagonista del primo episodio, Lorenzo Simonelli, Danilo Gallinari e tanti altri. Il nuovo progetto rafforza ulteriormente la collaborazione tra Dazn e eBay, unendo ancora una volta i due brand attorno a elementi centrali del proprio dna: lo storytelling, la valorizzazione delle passioni, il rapporto con le community e la capacità di ingaggiare gli appassionati. Dazn consolida così il proprio posizionamento come “hub” editoriale e distributivo, capace di ampliare il racconto sportivo oltre il live degli eventi e di trasformarlo in un’esperienza narrativa in grado di coinvolgere e appassionare le community di tifosi. “Cult - Collezionali Tutti!” sarà disponibile in esclusiva su Dazn e visibile in app anche in modalità gratuita, oltre che sul canale YouTube di Dazn.