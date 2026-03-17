Lazio-Milan da record su Dazn: oltre 1,5 milioni di spettatori collegati per il big match dell'Olimpico

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Il big match Lazio-Milan, trasmesso domenica 15 marzo alle 20.45, ha totalizzato 1.546.498 spettatori: si tratta del dato più alto relativo agli scontri diretti tra le due squadre trasmessi su Dazn a partire dalla stagione 2022/23. L’incontro, valido per la 29ª giornata di Serie A e reso disponibile anche in modalità gratuita, si è concluso 1–0 all’Olimpico di Roma, con la rete decisiva siglata da Isaksen (nella foto) nel primo tempo. Ottimo risultato anche per l’intera giornata che si è conclusa con il posticipo del lunedì tra Cremonese e Fiorentina e che ha fatto segnare quasi 6,2 milioni di spettatori (6.186.730). Il Campionato 2025-26 di Serie A su Dazn continua il suo trend positivo, attestandosi sulla soglia di oltre 6 milioni di spettatori di media cumulata, con un incremento di circa il 14% rispetto alla media della scorsa stagione.
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