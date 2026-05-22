Operazione anti pirateria, Duilio (Sky): «Chi sceglie lo streaming illegale alimenta i profitti milionari di organizzazioni criminali»

L'amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, ha commentato la maxi operazione “Tutto chiaro" contro la pirateria audiovisiva online della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ravenna, che ha eseguito più di 100 perquisizioni e sequestri in Italia nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Bologna, finalizzata - tramite il monitoraggio dei social network - alla scoperta di un sofisticato sistema illegale di distribuzione di abbonamenti "pirata" che consentiva l'accesso ai contenuti a pagamento delle principali piattaforme streaming (Sky, Dazn, Netflix, Disney+ e Spotify). «Voglio ringraziare la Guardia di Finanza di Ravenna e la Procura di Bologna per questa importante operazione antipirateria che dimostra la crescente efficacia nel contrastare anche le tecnologie più sofisticate - ha dichiarato Duilio -. Chi sceglie lo streaming illegale non solo alimenta i profitti milionari di organizzazioni criminali, ma rischia anche sanzioni ed espone i propri dati personali a furti e truffe». Il sistema poggiava su Cinemagoal, un'applicazione installata sui dispositivi degli utenti e collegata a server esteri in grado di decodificare i contenuti audiovisivi protetti. Non basta, perché alcune macchine virtuali attive 24 ore su 24, ogni tre minuti, captavano e ritrasmettevano in Italia i codici originali di abbonamenti leciti intestati a identità fittizie, permettendo agli utenti di ricevere il segnale "in chiaro".