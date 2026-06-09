Dazn al Mondiale di Calcio: 104 partite, 69 in esclusiva, un racconto non-stop dalla mattina fino a notte

Mancano pochissimi giorni al fischio d’inizio della competizione più prestigiosa al mondo, la Coppa del Mondo, che quest’estate in Italia si vivrà tutta su Dazn: 104 partite in diretta, di cui 69 in esclusiva, oltre 16 ore di eventi live al giorno, 104 highlights, 1000 eventi e contenuti originali con nuove funzionalità di prodotto: un racconto editoriale unico, pronto ad accompagnare i tifosi dal mattino fino a notte, trasformando ogni giornata in un flusso esclusivo di calcio e intrattenimento. Dazn si accenderà per un racconto continuo e immersivo, con tre nuovi show live - “Wake Cup” il Morning Show live dalle 8 alle 8.30, “Copa Mundial” nel pomeriggio dalle 17 alle 19 live dall’adidas brand center di Corso Vittorio Emanuele a Milano e “Times Square – L’Ora del Mondiale” il Prime Time Show - insieme a un’app sempre attiva e ancora più interattiva, pensata per seguire ogni momento del torneo, prima, durante e dopo le partite.

L'offerta

Per i tifosi sono diverse le modalità per vedere i Mondiali su Dazn, in base al proprio abbonamento. Dazn Full e Family: i tifosi che hanno già attivo un abbonamento Dazn Full o Family - anche attraverso TimVision - potranno seguire tutto il Mondiale senza costi aggiuntivi. Per chi invece non si è ancora abbonato a Dazn, sono già disponibili sulla welcome page www.dazn.it/welcome due offerte speciali: 1) Dazn Full annuale (12 mensilità): 19,99€/mese per i primi 4 mesi invece di 36,99€/mese per 12 mesi; 2) Dazn Full mensile (senza vincoli di permanenza): 29,99€/mese per 4 mesi invece di 46,99€/mese. E il nuovo Pass Mondiali Dazn permette ai tifosi di vedere tutto il Mondiale fin dall’inizio, senza perdersi nemmeno un momento, con un pagamento una tantum, nessun vincolo di permanenza, disattivazione automatica il 31 luglio. Per chi ha già attivato o attiverà un piano Dazn Goal, MyClub Pass o Sports, il nuovo Pass Mondiali è disponibile al prezzo di 14,99€, una tantum in aggiunta al piano di abbonamento; per tutti i tifosi che non hanno un abbonamento Dazn attivo, è disponibile da oggi, 8 giugno, il Pass Mondiali acquistabile senza vincoli (senza attivare alcun abbonamento Dazn), a un prezzo di 24,99€.

Non solo calcio

Il viaggio nel mondo dei grandi eventi sportivi su Dazn non si ferma ai Mondiali di calcio 2026: con gli abbonamenti Dazn Full e Family, gli appassionati potranno godersi lo sport per tutta l’estate con un calendario ricco di eventi. Giugno e luglio sono dedicati al grande volley internazionale, con la Volleyball Nations League femminile e maschile, che accompagnerà gli appassionati fino alle Finals, in programma dal 22 al 26 luglio a Macao per il torneo femminile e dal 29 luglio al 2 agosto a Ningbo per quello maschile. A seguire, spazio ai Campionati Europei di volley, con il debutto della Nazionale femminile contro la Croazia il 21 agosto e gli azzurri di Ferdinando De Giorgi con la gara d’esordio il 10 settembre contro la Svezia in Piazza del Plebiscito a Napoli. L'estate è anche tempo per uno degli appuntamenti più iconici del ciclismo internazionale, il Tour de France, visibile su Dazn tramite i canali Eurosport integrati in app, a partire da sabato 4 luglio.