Hamilton boom: Sky fa segnare il record di ascolti, è il picco dal 2024!

Ascolti record per la Formula 1 su Sky: la gara del Gran Premio di Barcellona di Formula 1, trasmessa in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K - ha registrato un milione 635 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 15,4% di share tv* e 2 milioni 107 mila spettatori unici**, segnando una crescita del 41% rispetto all’edizione 2025. Si tratta del Gran Premio più visto su Sky dal 2024. Ottimi anche i dati dello studio postgara che totalizza 930 mila spettatori medi*, con il 10% di share* e oltre un milione 757 mila spettatori unici**. Grande successo anche per la differita in chiaro su TV8, con il primo trionfo in Ferrari di Lewis Hamilton: la gara ha raccolto un milione 405 mila spettatori medi* con il 14% di share tv. Numeri importanti anche sul fronte digitale, con il sito di Sky Sport che registra 620 mila utenti unici, 4,6 milioni di pagine viste e un milione di video views. Dati fortissimi anche sui canali social di Sky Sport e Sky Sport F1, che realizzano 2,6 milioni di interazioni e 27 milioni di video views.