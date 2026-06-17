Il grande golf su Sky: ecco l'Open d'Italia 2026 e 2027, oltre allo Us Open 2026

Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per il 126º United States Open Championship di golf, il terzo Major della stagione, che quest’anno torna sui green dello Shinnecock Hills Golf Club di Southampton, nello stato di New York, e sarà in onda su Sky Sport Golf, da giovedì 18 (dalle 13.30 alle 1.30) a domenica 21 giugno (dalle 17 alle 2, stessi orari per sabato 20), anche in streaming su Now. Un percorso noto per la sua difficoltà estrema, fatto di rough profondi, fairway impegnativi e fortissime raffiche di vento, nel quale si misureranno alcuni dei migliori giocatori al mondo come il numero 1 del ranking mondiale Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, Jon Rahm, Brooks Koepka e molti altri ancora; tra questi anche il venticinquenne romano Filippo Celli, uno dei giovani più promettenti del golf italiano, alla seconda partecipazione in carriera in un Major. Con l’acquisizione dello United States Open Championship, Sky completa la sua già ricchissima offerta di golf, che ora comprende tutti e quattro i Majors del 2026. Saranno più di 40 le ore di diretta nelle quattro giornate di gara: la telecronaca dell’evento sarà affidata a Massimo Scarpa, Michele Gallerani, Marco Cogliati, Giovanni Dassù, Claudio Viganò e Silvio Grappasonni, con gli approfondimenti in studio a cura di Francesca Piantanida e un'ampia copertura, con notizie e highlights anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, la sezione premium di SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.