La Mano de Dios, 40 anni dopo: su Dazn ecco in esclusiva “After Diego", il docufilm che celebra l'artista Maradona 

«25 novembre 2020 Maradona is dead»: inizia così il docufilm “After Diego”, produzione originale Fifa+ disponibile in esclusiva su Dazn, che celebra l’eredità sportiva, morale e quasi religiosa di Diego Armando Maradona. A 40 anni da Argentina-Inghilterra, una delle partite più discusse, ricordate e indelebili della storia del calcio mondiale, giocata il 22 giugno 1986, i tifosi di tutto il mondo potranno rivivere la storia del Pibe de Oro e il suo lascito attraverso un contenuto emozionale che raccoglie immagini e testimonianze di sportivi ed ex sportivi, veterani di guerra, artisti come tatuatori, scultori e musicisti, parenti e tifosi per raccontare chi è stato e chi continua a essere Diego Armando Maradona. In un continuo andare e tornare tra le sue due patrie, Napoli e Argentina, la produzione originale Fifa ci restituisce un ritratto di quella che è diventata a tutti gli effetti una religione. Tra i ricordi dei trofei col Napoli - «I miracoli li ha fatti: li abbiamo visti», raccontano nel capoluogo campano - e quelli con la Nazionale, “After Diego” regala un viaggio intenso partendo da quella storica partita contro l’Inghilterra che proprio in Messico, che oggi torna ad ospitare il Mondiale, ha avuto il suo palcoscenico: esattamente 40 anni fa Maradona segnava di mano un gol ancora oggi indimenticato e, se nel mondo tanto discusso, in America Latina è stato vissuto come una rivincita.